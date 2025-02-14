Україна

Команда вже повернулась в Україну.

Полісся завершило п'ятитижневі підготовчо-тренувальні збори. Команда вже повернулась в Україну, зазначає пресслужба житомирян.

Протягом зборів команда провела ряд тренувальних сесій, що включали як фізичну підготовку, так і тактичні заняття. Тренери акцентували на вдосконаленні командної гри та індивідуальних навичок гравців. Також Полісся зіграло сім контрольних матчів:

Полісся 0:1 Лехія

Полісся 1:3 Яблонець

Полісся 3:0 Балкані

Полісся 5:0 Динамо Батумі

Полісся 2:3 Арка

Полісся 2:1 Бєльці

Полісся 3:0 Карпати

Нагадаємо, Луїфер Ернандес залишив Полісся.