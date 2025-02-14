Команда вже повернулась в Україну.
Полісся, фото Полісся
14 лютого 2025, 11:56
Полісся завершило п'ятитижневі підготовчо-тренувальні збори. Команда вже повернулась в Україну, зазначає пресслужба житомирян.
Протягом зборів команда провела ряд тренувальних сесій, що включали як фізичну підготовку, так і тактичні заняття. Тренери акцентували на вдосконаленні командної гри та індивідуальних навичок гравців. Також Полісся зіграло сім контрольних матчів:
Полісся 0:1 Лехія
Полісся 1:3 Яблонець
Полісся 3:0 Балкані
Полісся 5:0 Динамо Батумі
Полісся 2:3 Арка
Полісся 2:1 Бєльці
Полісся 3:0 Карпати
Нагадаємо, Луїфер Ернандес залишив Полісся.