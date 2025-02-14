Україна

Команда залишила Юнацьку лігу УЄФА.

Головний тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік підбив підсумки матчу з Гоффенгаймом U-19 (1:5).

"Чи могли ми виступити краще? Безумовно. Я пишаюся хлопцями та виконаною роботою і вдячний їм за це. Звісно, залишився певний осад після останнього матчу, але навіть граючи проти більш досвідченої команди, в окремих епізодах ми повинні діяти інакше. Загалом, це питання кількох днів: проаналізуємо наші помилки та зробимо висновки.

Юнацька ліга УЄФА – надзвичайно корисний турнір для розвитку молодих футболістів, і я переконаний, що важко знайти щось краще для їхнього прогресу. Я пишаюся нашими гравцями і роботою тренерського штабу. Ми здобули неоціненний досвід, і варто враховувати умови, за яких доводилося грати. Не кожна доросла команда витримає такий напружений графік, коли через постійні переїзди залишається обмаль часу на підготовку і тренувальний процес.

Цього сезону ми провели сім матчів із командами, що демонструють різні стилі гри, і я сподіваюся, що цей неоціненний досвід допоможе футболістам прогресувати швидше", — цитує тренера сайт Шахтаря.