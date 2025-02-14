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Олександр Бабич підбив підсумки зимових зборів "моряків".

Головний тренер одеського Чорноморця Олександр Бабич підбив підсумки підготовки "моряків" до другої половини сезону в УПЛ.

"Нам було дуже важливо зіграти останній матч. Ми знали про хороший рівень нашого суперника. У першому таймі багато що в нас виходило: забили гол, створили ще кілька небезпечних моментів. Але на 42 хвилині обрізалися біля свого штрафного майданчика, пропустили м'яч. Суперник весь тайм дуже агресивно грав проти нас. Вважаю, що в цьому є провина й арбітра, який трошки випустив гру з рук. Ми хотіли догравати матч, але Діла вирішила вчинити по-іншому.

Не зважаючи на такий перебіг подій, 45 хвилин пройшли з користю для нашої команди. Хлопці добре діяли у перехідний фазі, під час виходів з оборони – це те, що ми відпрацьовували на тренуваннях. Багато що вдавалося. Лише надмірна нервовість грузинської команди дещо псувала загальне враження від спарингу. Замість другого тайму і Чорноморець, і Діла провели двосторонки. Загалом наші футболісти виконали необхідний об'єм навантажень. Десь у середньому по 11 кілометрів набігали. Найважливіше, що обійшлося без травм.

Оцінка зборів позитивна. Ми провели майже десять матчів під навантаженням. Відпрацювали дії в обороні, пресинг, перехід від атаки до захисту, різні фази гри. Під кінець зборів багато уваги приділяли тактиці та стандартам. Виконали заплановане майже на 90 відсотків. Трохи заважали дощі, приходилося коректувати програму занять.

Я вважаю, що всі команди, з якими Чорноморець зустрічався у Туреччині є міцними колективами. Ми хотіли зіграти із суперниками з різними стилями гри і це нам вдалось. В матчах приймали участь всі футболісти, які працювали з нами, враховуючи і молодь. Всі мали отримати певне навантаження.

Поразка 1:4 від ФК Узген? Такі рахунки також корисні. Це як холодний душ. Відчувалося, що під кінець зборів деякі футболісти не налаштувалися як слід на суперника, це і вплинуло на результат. Поговорили з хлопцями, матч з Ділою продемонстрував, що команда все зрозуміла.

Нам не тільки травми заважали. П’ятеро футболістів перехворіли на застуду, пропустили кілька тренувань. Зараз майже всі в строю. Лише три гравця основного складу ще відновлюються після пошкоджень. Сподіваємось, що й вони дуже скоро повернуться до роботи в загальній групі.

В нас ще буде деякий час в Одесі подивитися як хто працюватиме на тренуваннях в кліматичних умовах нашої країни. Я вже розумію як ми повинні грати перший матч з Колосом. На 80 відсотків зі складом визначився.

Два новачки — Мустафаєв та Безбородько? Це два справжніх професіонала. Після їх приїзду на збір ми з ними поспілкувалися, хлопці мене почули. Денис Безбородько за характером лідер, нам таких виконавців не вистачало. Еміль Мустафаєв дуже креативний гравець, думаю всі це знають. Їх треба було лише привести в оптимальний функціональний стан, що ми і зробили. Впевнений, обидва футболісти нам допоможуть.

Сподіваюся, що ми підпишемо лівого захисника. Нам потрібен лівоногий гравець в оборону. Шукали такого ще влітку, але тоді не вистачило часу. Він добре грає як у захисті, так і в атаці.

Наш тренерський штаб постійно приділяє велику увагу роботі з молодими виконавцями. Для хлопців це їх перші закордонні збори. Звичайно ми давали для молоді не стовідсоткове навантаження, але всі проявили себе дуже непогано. Наступні півроку частина з них буде працювати з першою командою", — наводить слова Бабича прес-служба клубу.

Свій перший офіційний матч 2025 року Чорноморець проведе проти Колоса — гра запланована на 21 лютого о 15:30 за Києвом.

Після 17 турів Чорноморець набрав 12 очок та посідає передостаннє, 15 місце в УПЛ.