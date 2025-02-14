Україна

Тренер задоволений підготовкою до сезону.

Головний тренер Полісся Імад Ашур підбив підсумки зимових зборів у Туреччині.

"Ми адаптувались, робили достатньо багато теорії за цей час, індивідуальних зібрань, групових, командних й аналізували ці речі.

Я вважаю, що з користю використали нагоду, яку надав президент — в дуже хороших умовах провести ці збори й зараз повертатися вже додому", — сказав Ашур.

У Туреччині Полісся зіграло сім контрольних матчів:

Полісся 0:1 Лехія

Полісся 1:3 Яблонець

Полісся 3:0 Балкані

Полісся 5:0 Динамо Батумі

Полісся 2:3 Арка

Полісся 2:1 Бєльці

Полісся 3:0 Карпати

Нагадаємо, Луїфер Ернандес залишив Полісся.