Тренер задоволений підготовкою до сезону.
Імад Ашур, фото ФК Полісся Житомир
14 лютого 2025, 12:54
Головний тренер Полісся Імад Ашур підбив підсумки зимових зборів у Туреччині.
"Ми адаптувались, робили достатньо багато теорії за цей час, індивідуальних зібрань, групових, командних й аналізували ці речі.
Я вважаю, що з користю використали нагоду, яку надав президент — в дуже хороших умовах провести ці збори й зараз повертатися вже додому", — сказав Ашур.
У Туреччині Полісся зіграло сім контрольних матчів:
Полісся 0:1 Лехія
Полісся 1:3 Яблонець
Полісся 3:0 Балкані
Полісся 5:0 Динамо Батумі
Полісся 2:3 Арка
Полісся 2:1 Бєльці
Полісся 3:0 Карпати
Нагадаємо, Луїфер Ернандес залишив Полісся.