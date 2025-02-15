Україна

Владислав Лупашко поділився очікуваннями від матчу проти Динамо.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував майбутній матч 18 туру УПЛ проти київського Динамо.

"Хочеться дати хлопцям трошки перепочити, бо вони дуже довго не бачили своїх сімей – і хоча б два вихідних дати, щоб їх побачити. А потім уже планомірно будемо готуватися до гри з Динамо.

Розуміємо, що така погода – дуже морозно у Львові, будемо тренуватися на синтетиці. Розуміємо, що таке Динамо, бачили їх ігри, на зборах ігри. Дуже кваліфіковані гравці високої якості. Будемо намагатися грати в свій футбол, створювати тиск, не давати можливість Динамо будувати прості атаки, будемо намагатися грати високо.

Знову ж таки, якщо ми згадуємо гру з Динамо в першому колі, то різниця між нами була дуже великою, і наше завдання зараз – зменшувати її. Ми будемо міряти, якими ми були в першому колі, якими будемо зараз – і це буде мірилом того, наскільки ми є сильніші, наскільки прогресуємо, бо наші завдання в клубі є поетапними.

Наше сходження нагору є планомірним і поетапним, тому зараз у нас, можна сказати, таке завдання: ставати краще і дивитися на себе, які ми були під час першого кола, і якими ми стаємо зараз проти тих суперників. Наше головне завдання – щоб ми, граючи на виїзді з Динамо, не боялися. Ми маємо диктувати свої умови", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Карпати відбудеться 23 лютого, о 18:00 за Києвом.