Владислав Лупашко поділився очікуваннями від матчу проти Динамо.
Владислав Лупашко, ФК Карпати Львів
15 лютого 2025, 15:24
Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував майбутній матч 18 туру УПЛ проти київського Динамо.
"Хочеться дати хлопцям трошки перепочити, бо вони дуже довго не бачили своїх сімей – і хоча б два вихідних дати, щоб їх побачити. А потім уже планомірно будемо готуватися до гри з Динамо.
Розуміємо, що така погода – дуже морозно у Львові, будемо тренуватися на синтетиці. Розуміємо, що таке Динамо, бачили їх ігри, на зборах ігри. Дуже кваліфіковані гравці високої якості. Будемо намагатися грати в свій футбол, створювати тиск, не давати можливість Динамо будувати прості атаки, будемо намагатися грати високо.
Знову ж таки, якщо ми згадуємо гру з Динамо в першому колі, то різниця між нами була дуже великою, і наше завдання зараз – зменшувати її. Ми будемо міряти, якими ми були в першому колі, якими будемо зараз – і це буде мірилом того, наскільки ми є сильніші, наскільки прогресуємо, бо наші завдання в клубі є поетапними.
Наше сходження нагору є планомірним і поетапним, тому зараз у нас, можна сказати, таке завдання: ставати краще і дивитися на себе, які ми були під час першого кола, і якими ми стаємо зараз проти тих суперників. Наше головне завдання – щоб ми, граючи на виїзді з Динамо, не боялися. Ми маємо диктувати свої умови", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.
Нагадаємо, матч Динамо Київ – Карпати відбудеться 23 лютого, о 18:00 за Києвом.