Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Сьогодні, 15 лютого, кілька команд української Прем'єр-ліги провела контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах.

У першому матчі Олександрія поступилася латвійській Ризі з рахунком 1:3.

У складі латвійців голами відзначилися Юрковскіс, Муса та колишній півзахисник Вереса Яго Сікейра.

Олександрія — ФК Рига 1:3

Голи: ?, 47 — Юрковскіс, 45+6, Яго Сікейра, 69, Муса, 85.

Олександрія (стартовий склад): Єрмаков, Шабанов, Кампос, Мартинюк, Кравченко, Калюжний, Шепелєв, Мишньов, Цара, Безерра, Філіппов.

Запасні: Макаренко, Логінов, Матвіїв, Копина, Тео Ндіка, Скорко, Смирний, Ващенко, Матеус, Малько, Ковалець, Бєляєв, Галоян, Кулаков.

У другому спарингу Лівий Берег здобув мінімальну перемогу над молдавським Шерифом з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 58 хвилині, а його автором став Ігор Когут.

Лівий Берег — Шериф 1:0

Гол: Когут, 58.

Лівий Берег: Механів (Караващенко, 72) – Астахов (Соколов, 62), Семенов, Шаповал, Сідней – Дедух, М.Когут (ГНП, 59; Дієго, 75; Галас, 87), Шастал (Войцеховський, 80), І.Когут (ГНП, 59), Синиця (Косовський, 46) – Сухоручко (Гереш, 80).