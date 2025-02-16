Україна

Дивіться відео найкращих моментів спарингу, що відбувся 16 лютого 2025 року.

У рамках другого матчу за день Динамо здолало Петрокуб — 1:0. З аналогічним рахунком кияни сьогодні перемогли РФШ.

В матчі з Петрокубом єдиний гол на рахунку Віталія Буяльського.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — Петрокуб у товариському матчі:

Динамо — Петрокуб 1:0

Гол: Буяльський, 75.

Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.

До цього кияни зіграли внічию проти турецького Галатасараю (3:3) та обіграли латвійську РФШ (1:0) в рамках Ліги Європи, а також здолали північномакедонську Шкендію (3:2) та данський Есб’єрг (2:0)