Футболіст вже приєднався до полтавської команди.
Пасіч, Ворскла
18 лютого 2025, 07:45
Ворскла підтвердила оренду Євгена Пасіча із харківського Металіста 1925. У команді футболіст виступатиме на правах оренди до кінця сезону-2024/25.
Новобранець ворсклян уподобав футболку з номером "42".
У поточній кампанії Пасіч провів десять матчів, відігравши на полі 581 хвилину. На рахунку Чорноморця 14 зустрічей та 1060 хвилин.
Після 17 турів Ворскла набрала 16 очок і посідає 12 місце в УПЛ, а Металіст 1925 йде другим у групі Б Першої ліги.
Нагадаємо, водночас у зворотному напрямку вирушив захисник Ворскли Олександр Чорноморець.