Україна

Футболіст вже приєднався до полтавської команди.

Ворскла підтвердила оренду Євгена Пасіча із харківського Металіста 1925. У команді футболіст виступатиме на правах оренди до кінця сезону-2024/25.

Новобранець ворсклян уподобав футболку з номером "42".

У поточній кампанії Пасіч провів десять матчів, відігравши на полі 581 хвилину. На рахунку Чорноморця 14 зустрічей та 1060 хвилин.

Після 17 турів Ворскла набрала 16 очок і посідає 12 місце в УПЛ, а Металіст 1925 йде другим у групі Б Першої ліги.

Нагадаємо, водночас у зворотному напрямку вирушив захисник Ворскли Олександр Чорноморець.