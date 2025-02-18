Україна

Узбекистанський футболіст залишає професійний спорт.

Колишній півзахисник Ворскли та збірної Узбекистану Санжар Турсунов повідомив, що вирішив завершити кар'єру. Відповідну заяву футболіст зробив у соцмережах.

"Я хотів би оголосити, що завершив кар'єру в професійному футболі. Я хотів би висловити подяку всій футбольній спільноті, національній збірній, усім клубам, за які я грав протягом своєї кар'єри, моїм тренерам, моїм одноклубникам і футбольним фанатам", — написав Турсунов.

Півзахисник грав за Ворсклу з 2014 по 2016 рік з паузою. Загалом він провів за Ворсклу 75 ігор та забив 13 голів.

Його останнім клубом був Локомотив Ташкент з Узбекистану.

Нагадаємо, Ворскла оголосила про оренду Пасіча.