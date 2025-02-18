Україна

Андрій Понєдєльнік розповів про повернення до України з іспанських зборів.

Захисник Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував підготовку своєї команди до старту другої половини сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Дуже скучили за рідною Україною, раді поверненню додому. Думаю, для нас адаптація не стане проблемою. Все добре. До матчу проти Вересу підходимо у повній бойовій готовності. Налаштовані на серйозний матч та прагнемо набрати максимум очок. Останні матчі проти рівнян принципові, тож буде цікаво.

Ми — професіонали, тому все під контролем. Підготуємось до Вересу на всі сто відсотків. Всі в очікуванні стартового матчу другої частини сезону. На теорії проаналізуємо сильні та слабкі сторони суперника, щоб бути готовими до будь-яких сюрпризів", — наводить слова Понєдєльніка прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Кривбас проведе проти Вереса. Гра відбудеться у суботу, 22 лютого, о 13:00 за Києвом.