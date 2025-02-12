Україна

Нігерійський півзахисник дав перше інтервʼю в якості гравця "червоно-білих".

Півзахисник Кривбасу Фердинанд Ікенна прокоментував свій перехід до українського клубу.

"Я дізнався про пропозицію від Кривбасу декілька днів тому. Одразу зрозумів, що це хороший варіант для мене. Ознайомився з історією клубу. Кривбас — це можливість для мене рухатись вперед. Не можу дочекатись моменту, аби показати все, на що я здатен на полі.

Я одразу знайшов спільну мову з африканськими гравцями Кривбасу. Все чудово.

В Україні сильний чемпіонат, в якому можуть розвиватись молоді та перспективні гравці. У них є всі шанси прогресувати, адже в УПЛ швидкий футбол.

Я дуже чекаю на дебют за головну команду перед криворізькими вболівальниками. Буду віддаватись на всі сто відсотків, щоб показати свої можливості", — наводить слова Ікенни прес-служба клубу.

Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце в УПЛ.