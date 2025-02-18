Україна

Віталій Первак розповів про перебіг зимових зборів.

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак прокоментував підготовку своєї команди до другої половини сезону.

"Збір ще не завершився, тому не можемо говорити, що виконали всю роботу. Після спарингу проти Шерифа почали більш конкретно готуватися до матчу з Шахтарем. Важливо, що вдалося зробити все, що планували. На жаль, маємо втрати… Андрій Якимів тренується за індивідуальним графіком.

В одних матчах грали під великим навантаженням, а в інших – з легшими ногами. Було цікаво подивитися на готовність футболістів в різний період зборів. На мою думку, найбільш інформативним був спаринг проти Шерифа. Це команда, яка має суттєвий досвід виступів в єврокубках.

На зборах забивали в кожному спарингу? Безумовно, забиті м’ячі завжди додають позитивних емоцій. Головне, що футболісти впевненіше грали у заключній третині поля. Сподіваюся, що проблем з цим у нас не буде в офіційних матчах.

Клуб підписав бразильця Дієго Енріке? Це технічний та розумний гравець, який по-своєму розуміє футбол. Безумовно, йому ще треба багато працювати та навчатися з огляду на юний вік. Дієго непросто даються звичні для нас навантаження, але він не жаліється і працює кожного дня. Подобається його ставлення до роботи.

В останньому контрольному матчі переглядали гравців. Це звичайний процес на зборах. Якщо будуть хороші варіанти, то, безумовно, не відмовимося від новачків.

Десь на 70% визначилися зі стартовим складом на Шахтар, але ще тиждень будемо працювати. У тренувальному процесі вже остаточно визначимо гравців, які вийдуть із перших хвилин проти Шахтаря.

Усі з нетерпінням очікують першої офіційної гри після зимової паузи. Шахтар – елітний клуб українського футболу, тому нам буде складно. Побажаю всім набратися терпіння, адже попереду у нас багато роботи. Від весняної частини сезону очікую надійної та впевненої гри наших футболістів", — наводить слова Первака прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Лівий Берег проведе проти донецького Шахтаря. Гра відбудеться у понеділок, 24 лютого, о 18:00 за Києвом.