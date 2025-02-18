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Данило Сичов отримав шанс від Юрія Вернидуба і пройшов повноцінні іспанські зимові збори разом з головною командою.

Воротар молодіжної академії Кривбасу Данило Сичов прокоментував проведені іспанські збори разом із основною командою.

"Юнацький футбол сильно відрізняється від УПЛ. В юнацькому футболі гравці ще вивчають ті чи інші вправи, а ось на дорослому рівні ці вправи вже вдосконалюють і намагаються їх робити якнайкраще.

Тарас Олександрович (тренер воротарів — прим.) дуже допомагає, постійно підказує. Ми постійно у конекті та плідно попрацювали з ним, та з іншими воротарями. Інші воротарі, які є більш досвідченими, також мені допомагали. Завдяки їм мені було легше влитися у колектив.

Після виклику до збірної України U-15, звісно, відчув більше впевненості у своїх силах. Тим паче, тренування на зборах з головною командою Кривбасу мені дуже допомагають для подальшого прогресу. Захищати кольори національної збірної – мрія будь-якого українського футболіста.

Юрій Вернидуб довіряє молоді? Так, і це класно. Довіра дуже відчувається. Взагалі мені подобається та імпонує те, що Кривбас дає шанс молодим футболістам, зокрема воротарям в тому числі. Молодці гравці можуть показати свої найкращі якості як на тренуваннях у Кривому Розі, так і на зборах", — наводить слова Сичова прес-служба клубу.

Після 16 ігор Кривбас набрав 31 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.