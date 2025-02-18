Україна

Перехід відбувся на правах вільного агента.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання контракту з півзахисником Луїсом Яно.

Деталі угоди з 19-річним бразильцем не розголошуються, але наголошується, що він розпочне свої виступи в Україні у складі юнацької команди "левів".

До цього футболіст виховувався в академії Палмейраса, де у складі юнацької команди виграв чемпіонат Бразилії та Кубок країни. Минулого року його перевели до складу команди U-20.

Після 17 турів Карпати набрали 24 очки та посідають шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.