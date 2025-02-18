Україна

Імад Ашур відповів на запитання журналістів.

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур прокоментував підготовку своєї команди до другої половини сезону, а також розповів про цілі клубу та останні трансфери.

"Я працював тренером у Дніпрі-1 U-19 і надійшла пропозиція очолити другу команду клубу. Вона вже була створена і рішення ухвалювалося з урахуванням ідеї, що ця команда стане важливою ланкою між першою командою, U-19 та академією. Після співбесіди отримав підтвердження серйозності цих намірів. Ми почали готуватись, формувати тренерський штаб. Але в якийсь момент надійшов несподіваний дзвінок із пропозицією від Полісся. Це стало сюрпризом, не менш несподіваним, ніж коли цю новину було офіційно оголошено для всіх. Я пройшов через ці емоції раніше, дізнавшись про призначення за кілька днів до офіційного оголошення.

Завдання на сезон? Ми з президентом свідомо розуміли, що буде багато змін. Наші амбіції незмінні – ми хочемо вигравати кожен матч. Якщо перемагати в кожній грі, це наближає нас до поставленої мети або навіть до більшого. Наша мета – боротися за зону єврокубків, і це завдання залишається актуальним. Зараз ми продовжуємо боротьбу у Кубку України і у другій половині сезону прагнемо досягти максимальної позиції у таблиці. Для мене четверте місце, яке дає право грати у кваліфікації єврокубків – це той результат, якого ми прагнемо з огляду на обставини. І, звичайно, ми хочемо пройти якнайдалі в Кубку України, виграючи кожен матч.

Всі наші трансфери, включно з викупом контракту Мельниченка, окупилися одним продажем. Йдеться про трансфер Артема Смолякова – саме його перехід дозволив нам вийти на фінансовий нуль. Я вважаю, що ми підсилилися під час трансферного вікна. Смоляков перейшов до Лос-Анджелесу за два мільйона доларів разом із бонусами. Крім того, за умовами угоди Полісся отримає відсоток від майбутнього перепродажу гравця. Таким чином, наші трансфери були повністю компенсовані.

Якщо говорити про ресурси, то можна сказати, що цього разу ми діяли більш виважено. Звичайно, ми не порівнюємо себе з Шахтарем – це флагман, який інвестує у футбол уже багато років, і це ні в кого не викликає подиву: чи витрачаємо ми більше Металіста, наприклад", — наводить слова Ашура прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Полісся проведе проти Інгульця. Гра відбудеться у суботу, 22 лютого, о 15:30 за Києвом.

Після 17 турів Полісся набрало 27 очок і посідає п'яте місце в УПЛ.