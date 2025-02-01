Україна

Кар'єра бразильця має продовжитися в чемпіонаті Ірану.

Лівий вінгер Дієго Каріока залишив Колос, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

За даними transfermarkt, 26-річний бразилець на правах вільного агента перебрався до Чадормалу. Новий для гравця колектив перебуває на восьмій сходинці чемпіонату Ірану.

На рахунку Дієго Каріоки два голи за Колос у 32 матчах усіх турнірів.

"Клуб дякує Дієго за професіоналізм, відданість та сумлінну працю. Завершується спільний етап, але попереду нові виклики й можливості. Бразильський півзахисник одразу став своїм у ковалівській футбольній родині і його щиро любили та поважали вболівальники. Ми бажаємо Дієго успіхів та нових досягнень у подальшій кар'єрі!", — йдеться в заяві на офіційному сайті клубу з Ковалівки.

Нагадаємо, Колос придбав Каріоку у білоруського вітебська влітку 2021 року за 120 тисяч євро.