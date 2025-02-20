Україна

Деталі переходів двох футболістів не розголошуються.

Одеський Чорноморець у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контрактів з двома півзахисниками – Ігорем Когутом та Богданом Панчишиним.

Деталі переходів двох гравців не розголошуються, але за даними Transfermarkt — це дві орендні угоди до кінця сезону.

У першій половині сезону Когут провів сім матчів у складі Металіста 1925, а Панчишин захищав кольори дубля Полісся у Другій лізі – 11 поєдинків.

Після 17 турів Чорноморець набрав 12 очок та посідає лише 15 місце в УПЛ.