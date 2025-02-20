Деталі переходів двох футболістів не розголошуються.
Ігор Когут та Богдан Панчишин, ФК Чорноморець
20 лютого 2025, 18:41
Одеський Чорноморець у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контрактів з двома півзахисниками – Ігорем Когутом та Богданом Панчишиним.
Деталі переходів двох гравців не розголошуються, але за даними Transfermarkt — це дві орендні угоди до кінця сезону.
У першій половині сезону Когут провів сім матчів у складі Металіста 1925, а Панчишин захищав кольори дубля Полісся у Другій лізі – 11 поєдинків.
Після 17 турів Чорноморець набрав 12 очок та посідає лише 15 місце в УПЛ.