Футболіст вже залучався за одеситів у контрольних матчах.
Георгій Робакідзе, Чорноморець
21 лютого 2025, 08:22
Чорноморець підписав опорного півзахисника Георгія Робакідзе, повідомляє пресслужба одеського клубу.
19-річний гравець приєднався до Чорноморця, перейшовши із тбіліського клубу ВІТ Джорджія. За попередню команду Робакідзе зіграв 40 ігор, в яких забив два м'ячі. Також у Георгія є досвід виступів за юнацьку збірну Грузії, за яку він провів 11 матчів.
Після 17 турів Чорноморець набрав 12 очок та посідає лише 15 місце в УПЛ.