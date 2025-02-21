Україна

Футболіст вже залучався за одеситів у контрольних матчах.

Чорноморець підписав опорного півзахисника Георгія Робакідзе, повідомляє пресслужба одеського клубу.

19-річний гравець приєднався до Чорноморця, перейшовши із тбіліського клубу ВІТ Джорджія. За попередню команду Робакідзе зіграв 40 ігор, в яких забив два м'ячі. Також у Георгія є досвід виступів за юнацьку збірну Грузії, за яку він провів 11 матчів.

Раніше повідомлялось, що Когут та Панчишин стали гравцями Чорноморця.

Після 17 турів Чорноморець набрав 12 очок та посідає лише 15 місце в УПЛ.