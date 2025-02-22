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Керманич Чорноморця прокоментував перемогу над Колосом.

Одеський Чорноморець у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграв ковалівський Колос на полі суперників.

Колос — Чорноморець 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Бабич поділився враженнями від виступів власної команди.

"На 100% очікування від цієї гри себе виправдали. Можу сказати, що сьогодні за рівної гри ми забили на один гол більше за суперників, хоча моменти були як у Колоса, так і у нас.

Можна сказати, що удача була на нашому боці. Багато ще треба працювати, бо ми дуже багато привозили самі собі моменти, після яких почали трохи нервувати.

Але загалом я задоволений тим, що ми виявили характер, після 0:1 зробили камбек. Я дуже вдячний за це хлопцям. Приємно перемагати в першому турі після зимової павзи, а на перемагати виїзді — удвічі приємніше.

Звичайно, я хвилювався з приводу новачків. Кратов дебютував в УПЛ, Раян, той самий Гіо Робакідзе. Кратов трохи привіз і потім відмазався, віддавши суперпас на Попова.

Також ми дуже раді за Попова, бо він відкрив, дай Боже, свою гольову серію, забивши такий важливий для нас м'яч. Він також потрібний і для нього як для нападника.

Рудько кричав, що нас душать? Мені цього не чути було. Може там Артура хтось душив, я не бачив. Звичайно, емоції були як з нашої лави, так і з лави Колоса.

Я вважаю, що суддівство більш-менш рівне. Хочеться подивитись ще раз на те, коли ми забили гол у першому таймі, і чому його не зарахували. Але потрібен час, щоб спокійно подивитись.

Зрештою, ми перемогли — це головне на сьогодні. Це — три очки, які нам дуже тяжко дались", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець удома гратиме проти київського Лівого Берега.