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Керманич Колоса прокоментував поразку від Чорноморця.

Ковалівський Колос у вісімнадцятому турі української Прем’єр-ліги поступився одеському Чорноморцю на власному полі.

Колос — Чорноморець 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Олександр Поздєєв поділився враженнями від виступів власної команди.

"Я б не сказав, що друга половина матчу була дуже хорошою для нас — вона радше була непогана, і точно краща, аніж перша. Чого не вистачило? Та всього: натхнення, енергії, бажання.

Коли є простріли до штрафного майданчика, то тоді туди потрібно влітати, я так вважаю. Інакше якщо ми чекаємо, коли нам ідеально влучить м’яч у ніжку, то цього можна дуже довго чекати. А коли влучали в ніжку — ми не змогли забити гол.

Це комплекс проблем. Я, чесно, не хочу казати, що це майстерність, чи ще щось. Це комплексна робота: тренування, бажання пересилити. Мені здалось, у суперника був один момент у другому таймі, і вони його реалізували.

Це і ментальна складова також, тому що мати бажання перемагати в кожній грі і працювати на своєму максимумі — це роблять чемпіони зазвичай. Ми постійно про це кажемо: максимальна концентрація, максимальні зусилля. Усі відповідають: "Так, так, так". А коли доходить до діла — воно трошки по-іншому виходить.

Можливо, десь неправильний підхід у плані донесення, скажемо так, думки, але вона доволі прозора і доволі проста.

Не знаю, важко, чесно. Потрібно подивитись. Мені здалось, ми програли, якщо в цілому, забагато боротьби, підборів м’яча. Але, знову ж таки, другий тайм був набагато кращим. Потрібно бути конкретнішим в атаці.

Ковталюк? Нападник забив — які до нього питання? Нападники для цього й потрібні, щоб забити. Десь у підіграванні він допоміг, нав’язував боротьбу. Свої якості він продемонстрував.

Легіонери — так, є Болівар ще, Краснічі. Практично всі, хто приєднався до нас, плюс Боль і Краснічі, ще не в оптимальних кондиціях, тому що вони пропустили якусь частину зборів. У когось забій був, хтось ще з того року хворів. Можливо, їх потрібно більш точково інтегрувати.

Зараз після гри одні емоції, які тут можуть бути висновки? Висновки будуть, коли ти вже заспокоїшся та просто передивляєшся матч, дивишся трошки з іншого боку на це все. А зараз — суто емоції.

Із ЮКСА в нас далі товариська гра є, але вона потрібна для ігрового тонусу. Є можливість зіграти, то чому б і ні? Хлопці, які менше зіграли, плюс кому потрібно набрати кондиції — для них ця гра буде дуже корисною", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос поїде в гості до рівненського Вересу.