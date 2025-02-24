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Керманич Оболоні прокоментував перемогу над Ворсклою.

Напередодні київська Оболонь мінімально обіграла полтавську Ворсклу в матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі.

Оболонь — Ворскла 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Сергій Шищенко прокоментував виступ власної команди.

"Дуже тяжка гра. Ми розуміли, що Ворскла — це дуже потужна команда, яка чудово працює з м’ячем. Дуже класні переходи з оборони в атаку, швидкісні атаки, швидкісні переходи.

Тому ми це розуміли і ви бачили, що сьогодні Ворскла нам завдала проблем, але вже проаналізуємо і будемо робити якісь висновки, як ми діяли і в обороні, і в атаці.

Нам дуже потрібна була сьогодні перемога, тож дуже важливий матч і я дуже задоволений результатом команди. Не зовсім грою, а на емоціях зараз нічого не хочу казати, але вже проаналізуємо матч і потім будемо якісь висновки вже з хлопцями робити.

Марченко? Він заслужив на місце в основі. Ми планували його. Він дуже чудово провів збори. Дуже талановитий воротар. Ще йому треба прогресувати, ще треба навчатись. Я вважаю, що це майбутнє команди і вже від нас залежить, як він буде прогресувати і від нього самого.

Звісно, він талановитий воротар, талановитий гравець. Дуже чудовий хлопець, який дуже класно працює на тренуваннях. Дуже хоче добитись у футболі тих мрій, які в нього є. Я вважаю, що він заслуговує на компліменти зараз.

Він дуже чудову гру провів, але ще багато часу і напевне помилки, і розчарування будуть, але він з цим впорається. Звісно, я хочу, щоб він досяг мети, якої кожен гравець хоче досягти, опинитись у національній збірній Україні.

Так, у нас зараз обмежена кількість гравців, тому що в нас є хворі, травмовані, але травмовані хлопці вже з наступного тижня будуть працювати в загальній групі. А є хворі хлопці, яким хочу побажати швидше одужати, щоб вже готуватись із командою.

Бичек? Позитивний виступ, тому що він в останніх матчах на зборах ми його використовували на позиції форварда. Мені дуже подобалось, тому що він і в Металісті грав на цій позиції. Мені дуже сподобалось, як він діяв у матчах на зборах. Сплановано було, щоб він грав нападником.

Устименку зараз ще тяжко, тому що він перехворів серйозно. Він тільки набирає кондиції, але він по максимуму сьогодні зіграв той час, який в нього був. Хлопцям ще потрібно адаптуватись до вимог, до команди. Був час, звісно, але я вважаю, що він ще прибавить і буде ще краще, аніж у цьому матчі.

Ми збори починали, знаєте так, атакувальні дії не дуже потужні були в нас і пропускали дуже багато м’ячів. Потім уже адаптувались до кліматичних умов, і до полів. І потім ми вже додавали і в грі, і в атакуючих діях. Мені дуже сподобалось як команда грала в останніх матчах на зборах, дуже агресивно, продуктивно.

Я трошки здивований, що в нас сьогодні фактично мало що виходило. Побачимо, я думаю десь хвилювання теж важливе, до матчу зашкалювало для нас, тому і психологічний момент теж є.

Звісно, мотивація на Полісся в мене є, тому що це для мене вже рідний клуб, я в ньому провів чотири роки на різних посадах. Я дуже поважаю команду, клуб, президента, людей, які працюють там. Звісно, мотивація буде і в мене зашкалювати, і в хлопців, тому що я їх теж мотивую деякими моментами, тому я думаю, що буде дуже класна гра для вболівальників.

Ми точково підсилились цієї зими, вели перемовини з цими двома гравцями, ми хотіли ще підсилити позиції, ми розглядали Еміля Мустафаєва, він хотів бути тут в Оболоні, але він опинився в Чорноморці. Він хотів грати тут, але він в іншій команді, тому ці три трансфери ми планували, два вийшли, один — ні, потім уже не розглядали нікого, тому що є хлопці, які дуже чудово діють на тренуваннях, у іграх, які можуть прогресувати.

Ви бачили, що їх відношення до справи дуже потужне і вони приносять нам результат", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме житомирське Полісся.