Україна

Керманич Олександрії прокоментував перемогу над Зорею.

Напередодні Олександрія обіграла луганську Зорю в матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі.

Олександрія — Зоря 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Перемагати завжди приємно. Мабуть, був матч, на який ми і очікували, тому що погодні умови, стан поля не давав нам можливості грати в наш звичний футбол. На перший план виходили характер, бійцівські якості.

Хлопці боролись із погодними умовами — дуже холодно. Ми готувались у гарних умовах у Туреччині, а коли сюди приїхали, ніхто не очікував, що будуть такі сильні морози і буде в цьому плані дискомфортно.

Я дуже задоволений хлопцями, вони витримали і перевернули гру. Команда відреагувала на гол суперника і перемогла в складному матчі.

Новачки молодці. Вони, як і вся команда, відпрацювали дуже добре. Вони інтегруються в команду.

Із кожним тренуванням, з кожною грою вони додаватимуть. Це якісні футболісти, тому ми задоволені нашими покупками. Вони допоможуть нам іти до нашої мети", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в донецького Шахтаря.