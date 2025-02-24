Україна

Керманич Зорі прокоментував поразку від Олександрії.

Напередодні луганська Зоря поступилась Олександрії в матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі.

Олександрія — Зоря 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов’язків головного тренера "мужиків" Младен Бартулович прокоментував виступ власної команди.

"На мою думку, була рівна гра. Дуже прикра поразка для моєї команди. Пропустили необов’язкові м’ячі. Перший із них, до перерви, був ключовим. Якщо б виходили на другий тайм за рахунком 1:0 на нашу користь, була б зовсім інша гра. Але попустити…

Можна сказати, за дві хвилини знов пропустили та програли. Однак, після того, як почали програвати, мені сподобалась реакція гравців. Активно почали діяти. Трохи не вистачило для того, щоб забити.

На мою думку, на 67 хвилині був чистий пенальті, коли сфолили проти Вакули. Це, чомусь, ніхто не бачив — ані головний арбітр, ані судді VAR.

Новачки? Василець уже довго в нас, але це був дебют для нього. Він молодий хлопець. Заслуговує на шанс. Зіграв добре. Максим — бойова одиниця для нас.

Білоцерковець добре знайомий усім нам. Повернувся до Зорі. Це гарне придбання. Однозначно нам допоможе.

Деян Попара зіграв дуже добре, як для першого матчу. Він молодий, тільки знайомиться з УПЛ та обов’язково буде прогресувати далі", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі луганська Зоря прийматиме львівський Рух.