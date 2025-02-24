Україна

Команда прагне повернути чемпіонство.

Захисник Динамо Олександр Тимчик поділився враженнями від перемоги над Карпатами (2:0) у 18-му турі УПЛ.

"Звісно, приємно перемагати. Ми налаштовуємося на перемогу в кожній грі, хочемо радувати своїх уболівальників. Ідемо крок за кроком.

Гол Михайленка? Так, ми привітали Миколу з голом. Він, я вважаю, надихнув нас. Після того, як рахунок став 1:0, ми створили ще багато моментів та забили другий м'яч.

Морози? Чесно кажучи, якість газону сьогодні була просто супер. Навіть за мінусової температури воно було м’яким та не сухим. Ви самі бачили, що м’яч ходив і було доволі легко його контролювати. Щодо температури, то мороз сильно не відчувався. Головне, що вітру не було.

Наскільки на команду тисне чи навпаки додає впевненості перша позиція й перевага над Шахтарем та Олександрією? Нам говорить тренерський штаб, та й ми самі розуміємо, що нам потрібно рухатися крок за кроком, від гри до гри. А вже наприкінці чемпіонату подивимося, на якому місці будемо. Ми готуємося, йдемо в своєму звичному режимі. Налаштовуємося, як я вже казав, у кожній грі на перемогу, і в кінці сезону побачимо, як буде", — сказав Тимчик.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Карпати.