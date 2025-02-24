Україна

Кияни здобули важливу перемогу.

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок поділився враженнями від домашнього матчу чемпіонату України проти львівських Карпат, у якому "біло-сині" перемогли з рахунком 2:0

"Після великої перерви було не просто. Вийшла важка гра, але добре, що ми здобули перемогу. Очікували, що Карпати будуть добре виходити з оборони й добре пресингувати. У першому таймі ми створили багато моментів, але, на жаль не змогли їх використати. У другій половині зустрічі спочатку Коля Михайленко чудово реалізував свій момент, а потім Ванат. Повторюся, ми очікували й налаштовувалися на те, що буде дуже важка гра, втім, зараз усі матчі у Динамо будуть такі.

Це перший матч у чемпіонаті після зимових зборів, була велика пауза. Звісно, ми грали дві офіційні гри у Лізі Європи, але УПЛ – це трохи інше.

Газон шикарний. Дуже дякую працівникам, агроному, усім, хто ним займався, за такий газон, бо грати на такому полі в кайф. Це просто топ.

Ворскла? Проти Ворскли завжди важко грати, особливо на виїзді. Я не знаю, який там буде газон, але зазвичай він у них не в дуже хорошому стані, його стан залишає бажати кращого. І це один з факторів, який може вплинути на гру. Проте ми не будемо приділяти цьому багато уваги. Готуватимемося й відштовхуватимемося від своєї гри", — сказав Піхальонок.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Карпати.