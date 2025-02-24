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Але на третій він може не розраховувати.

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував форму нападника Едуардо Герреро, якого кияни купили у Зорі.

"Герреро потрібно розібратися в собі. Йому дали шанс, але він їм не скористався. Чи буде другий шанс? Наскільки я розумію, Шовковський йому дасть другий шанс, але третій шанс йому вже ніхто не дасть.

В Динамо потрібно виходити і виконувати те, що потрібно команді. А не повинно бути так, що він задоволений, чи незадоволений, коли грає, або не грає.

Він повинен на тренуванні доводити головному тренеру, що він кращий ніж Ванат. Тоді буде грати і забивати. До нього буде довіра, перш за все, вболівальників, а також головного тренера, помічників. Конкуренцію ніхто не скасовував", - сказав Суркіс.

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