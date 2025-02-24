Іспанія

Італієць захоплюється грою хорвата.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Жироною (2:0) у Ла Лізі.

"Лука Модрич — це подарунок футболу, і він може продовжувати стільки, скільки захоче. Те, що він робить, він робить дуже добре. "Реалу" пощастило мати легенду, яка визначила цілу епоху, а футболу пощастило мати його завдяки його надійності, якості та професіоналізму.

Часто буває так, що коли ви контролюєте гру і маєте шанси закінчити її, ви можете пропустити, особливо коли вам протистоїть якісна команда. Вони могли зрівняти рахунок у контратаці після кутового, але другий гол убив інтригу.

Було нелегко повторити рівень настрою і самовіддачі, показаного в середу, але за такого графіка хорошого настрою команди було достатньо. Мені сподобалося, як ми виступили", — сказав Анчелотті.

Звіт про матч Реал — Жирона читайте на Football.ua.