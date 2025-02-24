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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (17.02.2025 — 23.02.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 РЕАЛ МАДРИД РОЗГЛЯДАЄ СЕНСАЦІЙНУ МОЖЛИВІСТЬ ВИСТУПІВ В ІНШОМУ ЧЕМПІОНАТІ.

📰 ЛАУТАРО МАРТІНЕС УНИКНУВ ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ ЗА БОГОХУЛЬСТВО.

📰 СТАРШИЙ РАДНИК ПРЕЗИДЕНТА МІЛАНА ЗЛАТАН ІБРАГІМОВИЧ ПОДІЛИВСЯ ЕМОЦІЯМИ ВІД ВИЛЬОТУ СВОЄЇ КОМАНДИ З ЛЧ: "ТЕО ЕРНАНДЕС — НЕ АКТОР".

📰 RFEF РОЗСЛІДУЄ "ПОЗАСПОРТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ" РЕФЕРІ МУНУЕРИ МОНТЕРО, ЯКИЙ ВИЛУЧИВ БЕЛЛІНГЕМА — AS.

📰 КІВУ СТАВ ГОЛОВНИМ ТРЕНЕРОМ ПАРМИ.

📰 ЗАХИСНИК КРИВБАСУ АНДРІЙ ПОНЄДЄЛЬНІК ПРОКОМЕНТУВАВ ПІДГОТОВКУ СВОЄЇ КОМАНДИ ДО СТАРТУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ СЕЗОНУ В УПЛ.

🗣 Заради цього коментаря.

📰 "ЦЕ ВЕЛИКА НЕПОВАГА": АДЕМОЛА ЛУКМАН ВІДПОВІВ НА КРИТИКУ З БОКУ ДЖАН П'ЄПР ГАСПЕРІНІ ПІСЛЯ ВИЛЬОТУ З ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ.

📰 АНТОНІ ПРОТИ МБАППЕ: ОГОЛОШЕНО НОМІНАНТІВ НА НАЙКРАЩОГО ГРАВЦЯ ЛЮТОГО В ЛА ЛІЗІ.

🗣 Базуєте, панове.

📰 КЛАУДІО РАНЬЄРІ ПОХВАЛИВ АРТЕМА ДОВБИКА: "ВІН УДОСКОНАЛЮЄТЬСЯ".

🗣 І проти Порту!

📰 ЗВІЛЬНЕННЯ ЕРІКА ТЕН ГАГА ОБІЙШЛОСЯ МЮ У 16,8 МІЛЬЙОНІВ ЕВРО.

📰 ЛІВЕРПУЛЬ ЗАПРОПОНУВАВ МОХАМЕДУ САЛАХУ КОНТРАКТ ЗІ СКОРОЧЕННЯМ ЗАРПЛАТИ.

📰 ІЛЛЯ ЗАБАРНИЙ ОТРИМАВ ЧЕРВОНУ КАРТКУ В МАТЧІ АПЛ ПРОТИ ВУЛВЕРГЕМПТОНА, ЯКИЙ ВЕДЕ БОРОТЬБУ ЗА ВИЖИВАННЯ.

Хитрий план Іллі:

📰 АРСЕНАЛ У МЕНШОСТІ ТА ІЗ ЗІНЧЕНКОМ ПОСТУПИВСЯ ВЕСТ ГЕМУ В ЛОНДОНСЬКОМУ ДЕРБІ.

📰 БЕТІС З АСИСТОМ І БЕЗГЛУЗДИМ ВИЛУЧЕННЯМ АНТОНІ ЗДОЛАВ ХЕТАФЕ.

📰 ЛІВЕРПУЛЬ ЗНОВУ РОЗІБРАВСЯ З МАНЧЕСТЕР СІТІ.

🗣 У перекладі: "новий чемпіон АПЛ".

📰 ПОЛЬ ПОГБА МОЖЕ ПОВЕРНУТИСЯ ДО МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЗМІ.

🗣 Там ще в Марселі один англієць розриває — можна розглянути як хороше підсилення атаки.