Україна

Президент клубу хоче розвивати молодь.

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про трансферну політику клубу.

"Гроші це не головне для мене. У мене Динамо в серці, я люблю цю команду і буду любити до останніх днів. Гроші – не найголовніше, що є у цьому житті.

Зараз головне – аби завершилася війна. Ми граємо у футбол завдяки тому, що таке рішення прийняв президент, і завдяки нашим хлопцям, які воюють на фронті. Наш з братом фонд допомагає чим може. Коли війна завершиться, ми далі розвиватимемо наш футбол.

Те, що зараз, під час воєнного стану, футбол процвітає – нонсенс. Я дуже вдячний усім президентам клубів, які підтримують розвиток футболу, ніхто не залишив цю справу. Ми ще піднімемося у рейтингу.

Я не хочу запрошувати в Динамо футболістів, які перекриють шлях нашій молоді. Результат гри Юнацької Ліги УЄФА з Аталантою — це нещасний випадок. Ми повинні були проходити цю команду. Протягом 80 хвилин ми були кращими. Не буду називати прізвища, аби нікого не образити, але в нашій юнацькій команді багато хлопців, які можуть за рік, а можливо і раніше, грати в основному складі Динамо.

Тому запрошувати легіонерів для кількості нам не потрібно. Ми маємо розвивати наш український футбол, аби хлопці грали і за збірну в різних вікових категоріях. Я розумію, що пропозиція щодо Бражка показує, що наші гравці матимуть попит на західному ринку", — сказав Суркіс.

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