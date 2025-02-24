Матч не відбудеться у Львові на стадіоні "Україна".
Карпати, фото Карпати
24 лютого 2025, 14:44
Львівські Карпати виступили із заявою про перенесення матчу 19-го туру УПЛ проти ЛНЗ.
"Несприятливий температурний режим виявив технічні проблеми з системою підігріву газону на стадіоні "Україна", які неможливо оперативно усунути.
Скоріш за все, розв'язання цієї проблеми потребуватиме заміни частини газону стадіону, що неможливе в теперішніх погодних умовах.
Враховуючи це, ФК Карпати ухвалили рішення про перенесення гри на найближчу доступну арену – "Центральний міський стадіон Полісся" у Житомирі. Клуб усвідомлює незручності, які створює це рішення для вболівальників, але просить з розумінням поставитись до цього вимушеного заходу", — йдеться у заяві.
Зустріч Карпати — ЛНЗ відбудеться 28 лютого, початок о 18:00.