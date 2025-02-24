Україна

Матч не відбудеться у Львові на стадіоні "Україна".

Львівські Карпати виступили із заявою про перенесення матчу 19-го туру УПЛ проти ЛНЗ.

"Несприятливий температурний режим виявив технічні проблеми з системою підігріву газону на стадіоні "Україна", які неможливо оперативно усунути.

Скоріш за все, розв'язання цієї проблеми потребуватиме заміни частини газону стадіону, що неможливе в теперішніх погодних умовах.

Враховуючи це, ФК Карпати ухвалили рішення про перенесення гри на найближчу доступну арену – "Центральний міський стадіон Полісся" у Житомирі. Клуб усвідомлює незручності, які створює це рішення для вболівальників, але просить з розумінням поставитись до цього вимушеного заходу", — йдеться у заяві.

Зустріч Карпати — ЛНЗ відбудеться 28 лютого, початок о 18:00.