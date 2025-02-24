Україна

Ігор Михайлович — про трансферну політику Динамо.

Президент Динамо Ігор Суркіс відповів на питання, чи не заздрить він тому, що Шахтар підписує дорогих футболістів.

"Не заздрю, це їхнє право. Вони роблять це на перспективу. У нас бразильський вектор не приживається. У нас грав Вітіньйо, дуже якісний футболіст, вчора він забив два мʼячі, дуже гарно грав – я бачив його матч. Нам ніяк не вдалося вмовити його, аби він повернувся в Україну. Я ставив у приклад бразильців донецького Шахтаря, але ні його батько, ні мати не дали згоду. Він не хоче повертатися, поки триває війна. Але у нього ще 2,5 роки контракту з нашим клубом, він повернеться.

Війна закінчиться, я в цьому не сумніваюсь. Вона повинна завершитися на умовах України. І наші хлопці, і я підтримую те, що каже наш президент – перемовин без України не може бути. Сподіваюся, що в цьому році війна закінчиться, і ми будемо рухатись далі", — сказав Суркіс.

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