Ігор Михайлович — про трансферну політику Динамо.
ІГОР СУРКІС, ФК ДИНАМО КИЇВ
24 лютого 2025, 15:55
Президент Динамо Ігор Суркіс відповів на питання, чи не заздрить він тому, що Шахтар підписує дорогих футболістів.
"Не заздрю, це їхнє право. Вони роблять це на перспективу. У нас бразильський вектор не приживається. У нас грав Вітіньйо, дуже якісний футболіст, вчора він забив два мʼячі, дуже гарно грав – я бачив його матч. Нам ніяк не вдалося вмовити його, аби він повернувся в Україну. Я ставив у приклад бразильців донецького Шахтаря, але ні його батько, ні мати не дали згоду. Він не хоче повертатися, поки триває війна. Але у нього ще 2,5 роки контракту з нашим клубом, він повернеться.
Війна закінчиться, я в цьому не сумніваюсь. Вона повинна завершитися на умовах України. І наші хлопці, і я підтримую те, що каже наш президент – перемовин без України не може бути. Сподіваюся, що в цьому році війна закінчиться, і ми будемо рухатись далі", — сказав Суркіс.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зимові збори Динамо Київ: як це було