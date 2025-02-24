Україна

Гравець криворізького клубу дав свій коментар після матчу чемпіонату України.

Лівий вінгер Кривбасу Максим Луньов висловився щодо поразки Вересу у 18-му турі УПЛ-2024/25.

Кривбас — Верес 0:3 Відео голів та огляд матчу 22.02.2025

Минулої суботи 26-річний гравець проводив свій ювілейний поєдинок чемпіонату України, який було зіпсовано розгромом його команди.

"Відчуваємо провину перед нашими вболівальниками. Обов'язково проведемо роботу над помилками, проаналізуємо те, що сталось та зробимо висновки, щоб такого більше не повторювалось. Це футбол. Не вистачило реалізації. Будемо намагатись у наступних матчах забивати максимум своїх моментів та доводити атаки до логічного завершення. Будемо старатись виправлятись та перемагати вже у найближчих матчах. Будемо робити все для цього", — цитує Луньова офіційний сайт Кривбасу.

На рахунку Максима один асист у 13-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

У суботу, 1 березня, колектив Юрія Вернидуба гостюватиме в Інгульця.