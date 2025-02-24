Україна

Уругваєць відзначився вирішальним голом у дебютному для себе матчі турніру.

Центральний нападник Полісся Факундо Батіста дав свій коментар після перемоги над Інгульцем (1:0) у виїзному матчі 18-го туру УПЛ-2024/25.

Для 26-річного уругвайця цей поєдинок за житомирський клуб був дебютним. Саме його гол приніс колективу Імада Ашура звитягу.

"Я дуже щасливий, дуже радий, дуже схвильований. Це дебютний гол за команду. Відчуваю цілий спектр емоцій. Але передусім я дуже щасливий, тому що команда виграла, а це найголовніше, а вже потім тішусь за свій гол. Враження від українського футболу? Дуже хороший рівень, дуже сильний. Спершу, УПЛ не здавалася аж такою сильною. Але зігравши — маю інакші враження. Потрібно бути дуже сконцентрованим і спокійним, потроху я пристосовуюсь. Я вперше граю за дуже низьких температур, але тренування на базі допомогли мені поступово адаптуватися до клімату. Думаю, що з кожним матчем почуватимусь краще. Найголовніше для мене, щоб виграла команда. А потім вже забити гол чи два", — цитує Батісту офіційний сайт Полісся.

За даними transfermarkt, у січні Некакса (Мексика) отримала за гравця 1.75 млн євро.

У п'ятницю, 28 лютого, Полісся гостюватиме в Оболоні.