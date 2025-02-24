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Керманич Шахтаря висловився про мінімальну перемогу над Лівим Берегом в УПЛ.

У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над Лівим Берегом завдяки єдиному голу Мар'яна Шведа.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився враженнями від результату минулого протистояння з київським клубом.

"Ми добре розпочали матч, контролюючи гру. Однак у першому таймі мене не повністю влаштовувало наше розташування на полі. Хоча ми створили чимало моментів, суперник також мав дві дуже небезпечні нагоди. Це свідчить про те, що команда була не на 100% готова так, як я очікував.

У перерві я наголосив гравцям, що нам потрібно більше якості, більше самовіддачі, а також кращого розташування на полі. У другому таймі ми значно покращили гру і продемонстрували високий рівень, що, на мою думку, дало нам заслужене право на перемогу. Ми не змогли реалізувати другий чи третій гол, що ускладнило гру, враховуючи стан поля та погодні умови. Але загалом я переконаний, що, особливо за підсумками другого тайму, ми заслужили перемогу.

Педро Енріке та Назарина вдало увійшли в гру після перерви, додавши енергії, якої нам дещо бракувало. Вони добре просували м’яч, брали на себе ініціативу і не боялися нестандартних рішень. Я дуже задоволений їхнім внеском.

Щодо заміни Педрінью на Назарину – у нього виникли незначні м’язові проблеми, і ще до кінця першого тайму він попросив заміну. Це була єдина причина його виходу. Водночас, як я вже зазначав, мене не повністю влаштовала гра команди у першій половині. Після виходу Назарини ми зробили акцент на його розташуванні разом із Криськівим у фазі атаки, що, на мою думку, допомогло нам створити необхідний баланс між обороною та нападом", — заявив Маріно Пушич в ефірі УПЛ ТБ.

Дивитися відео гола та огляд матчу Шахтар — Лівий Берег ви можете на Football.ua.