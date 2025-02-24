Україна

Керманич ЛБ висловився про поразку від Шахтаря в УПЛ.

У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над Лівим Берегом завдяки єдиному голу Мар'яна Шведа.

Головний тренер "лебедів" Віталій Первак поділився враженнями від результату протистояння з "гірниками".

"Хотів би привітати всіх вболівальників українського футболу з початком другої частини чемпіонату та подякувати ЗСУ, що дають нам змогу виходити на поле та тренуватись.

Щодо гри, ми знали проти кого ми граємо і якою в команди Шахтар є майстерність. Це ми зрозуміли і грали, звісно ж, від оборони, бо розкриватись це дуже... Можливо, але, я вважаю, що це непрофесійно – отримувати мішок і їхати додому ніхто не хоче. Але у нас дещо виходило, в контратакувальній грі дещо не виходило і є над чим працювати.

Задоволений організацією гри та дисципліною. Те, що не виходило – перехід з оборони в атаку. Футболісти Шахтаря також знають нас і передивлялись, я впевнений на 100%, на зборах. Ми їх передивлялись і бачили їхні ігри і з Зімбру, і з РФШ, де команди розкривались і отримували дуже швидко і футбол закінчувався на цьому. А ми тримали в напрузі майже до кінця.

Щодо пізніх замін, можливо, я помилився, я від цього не відмовляюсь. Можливо, трішечки раніше треба було це зробили, але ми бачили, що хлопці правильно рухаються, тому це риторичне питання", — заявив Віталій Первак в ефірі УПЛ ТБ.

Дивитися відео гола та огляд матчу Шахтар — Лівий Берег ви можете на Football.ua.