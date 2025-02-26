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У віці 73 років пішов із життя Валерій Повстенко.

Відомий український тренер Валерій Повстенко помер у віці 73 роки. Про це повідомляє Кіровоградська обласна асоціація футболу у Facebook.

Повстенко розпочав тренерську діяльність у 1976 році, працюючи старшим тренером у СДЮШОР-2 міста Кіровоград. У 1992-1994 роках працював у тренерському штабі Поліграфтехніки (Олександрія), допомагаючи команді посісти третє місце в Першій лізі України.

З 1995 по 1998 рік працював у полтавській Ворсклі, де спочатку виграв Першу лігу, а згодом посів третє та п'яте місця у Вищій лізі, взявши участь у Кубку УЄФА.

У 1998-1999 роках Валерій приєднався до Копетдага, з яким став чемпіоном Туркменістану та брав участь у Кубку Азіатських країн.

Повернувшись до України, працював із Гірником-Спорт, тернопільскою Нивою та студентською командою Державної льотної академії України, яку привів до перемоги в чемпіонаті України серед студентських команд (2003) та участі в першості Європи (2004).

У 2004-2006 роках Повстенко тренував кіровоградську Зірку, потім у 2007 році працював із нею в аматорських змаганнях, а у 2008 році став начальником команди. З 2012 року він займався пошуком юних талантів у Академії ФК Зірка.