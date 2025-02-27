Україна

Футболіст розповів про майбутній матч з Ворсклою.

Захисник Динамо Владислав Дубінчак розповів про підготовку до календарного матчу УПЛ проти Ворскли.

"На сьогоднішньому тренуванні готувалися до гри з Ворсклою. Завтра маємо розібрати суперника, подивитися, як вони грають, і готуємося саме до їхнього стилю гри. Але водночас напрацьовуємо також і свої тактичні моменти.

Чим запам'яталися матчі з Ворсклою? В обох матчах нам вдалося перемогти, але домашній матч у чемпіонаті склався для нас легше, оскільки грали на газоні хорошої якості. А от у виїзному кубковому матчі зіграли внічию й схилили шальки терезів на свою користь лише в додатковий час. Там завжди важко грає.

У мене зараз важкуватий період. Річ у тім, що я перед зборами захворів, половину відпустки хворів, і посеред зборів також захворів. Тому через це в мене фізичний стан не на сто відсотків. Тренерський штаб також це розуміє, тому я отримую менше ігрового часу. Але не бачу в цьому проблеми — мине трохи часу, наберу форму та буду отримувати більше ігрової практики. Принаймні, сподіваюся на це", — сказав Дубінчак.

Нагадаємо, Дубінчак продовжив контракт із Динамо Київ.