Україна

Захисник Шахтаря — про війну в Україні.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко згадав початок російського вторгнення 24 лютого 2022 року та розповів про жахіття війни.

"Мені здається, я майже пам'ятаю перші кілька днів годину за годиною, бо вони наче емоційна травма, яка залишається в пам'яті на все життя. Це був жахливий і глибоко лячний день, і ця дата назавжди залишиться у пам'яті всіх нас. Важко описати ці почуття словами, по-справжньому зрозуміти їх може лише той, хто пережив цей жах.

Ми робимо те, що у нас виходить найкраще, і через нашу роботу та нашу гру ми намагаємося пролити світло на те, що відбувається в Україні, і нагадати світу, що війна все ще триває і люди гинуть щодня. Ніхто не знає, як довго це триватиме, але ми живемо заради того дня, коли це закінчиться. Ми мріємо про це, ми віримо в це, ми молимося про це, тому що це справді жахливо", – сказав Матвієнко в інтерв'ю El Mundo.

Раніше повідомлялось, що Чорноморець орендував у Шахтаря Тоірова.