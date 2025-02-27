Україна

Футболіст Динамо висловив компліменти супернику.

Півзахисник Динамо Максим Брагару прокоментував підготовку команди до поєдинку чемпіонату України з Ворсклою.

"Ми провели дуже хороше тренування. Настрій позитивний, адже у попередньому поєдинку ми перемогли. Тепер готуємося до Ворскли.

Думаю, проводити матч вдома нам буде легше, плюс уболівальники прийдуть підтримати команду. Поле на стадіоні Динамо дуже хороше на цей час, тож будемо грати. Команда дуже хороша, бойова, грає у футбол. У них є хороші, якісні гравці. Будемо грати", — сказав Брагару.

Матч Ворскла — Динамо відбудеться 28 лютого, початок о 15.30.