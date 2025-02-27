Северная Америка

Проте на внутрішній арені працювати все ж таки зможе.

У першому матчі 1/16 фіналу плей-оф Кубка чемпіонів КОНКАКАФ поміж Спортінг Канзас-Сіті та Інтером із Маямі, який завершився перемогою гостей із рахунком (1:0), відбулась скандальна історія пов’язана з головним арбітром тієї зустрічі Марко Антоніо Ортісом Навою.

36-річний мексиканець відпрацював повний матч на належному рівні за несприятливої морозної погоди та температурою -9 градусів за Цельсієм за бортом, проте питання до нього виникли через події фактично поза межами ігрового часу.

Коли команди йшли на перерву, арбітр підійшов до аргентинської суперзірки "чапель" Ліонеля Мессі та попросив його футболку після завершення гри.

Цей діалог потрапив на записи розмов бригади арбітрів, а вже під час розгляду Дисциплінарного комітету КОНКАКАФ був визнаний таким, який "не відповідає Кодексу поведінки офіційних осіб матчу Конфедерації та існуючим процедурам щодо подібних запитів".

У тому ж роз’ясненні комітету зазначається, що "арбітр визнав свою помилку, вибачився за інцидент і прийняв дисциплінарне стягнення, застосоване КОНКАКАФ".

Покарали Ортіса в підсумку на піврічний термін відсторонення від роботи на міжнародному рівні, тоді як внутрішні матчі в Мексиці він зможе продовжувати обслуговувати.

КОНКАКАФ також уточнив, що арбітр насправді звернувся до Мессі з проханням про автограф для члена сім'ї з особливими потребами.

Нагадаємо, що нещодавно Мессі й сам став жертвою штрафних санкцій через неналежну поведінку під час матчу проти того-таки Нью-Йорк Сіті.