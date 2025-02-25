Україна

Кауан Еліас провів свій перший офіційний матч за "гірників".

Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас прокоментував перемогу своєї команди у матчі 18 туру УПЛ проти Лівого Берега (1:0), який став для нього дебютним у складі "гірників".

"Надзвичайно радий дебютувати вже у офіційному матчі за свій новий клуб. Дуже радий тут знаходитися. Так, мав би відзначатися, мав відкривати вже у сьогоднішньому поєдинку лік забитим мʼячам… Однак, упевнений, голи попереду. Працюватиму в наступних поєдинках, аби допомагати команді. Дуже радий, що зумів розпочати свій шлях у Шахтарі з перемоги, і в майбутньому докладатиму всіх зусиль, аби перемог було якомога більше.

Так, дійсно, я мав два вбивчі моменти, якщо можна так висловитися. Мабуть, просто трохи забракло фортуни. Якщо розбирати перший момент, то я пробивав, і мʼяч летів доволі сильно – голкіпер, здавалося б, уже не мав реагувати, але якось зумів останньої миті завдяки відскоку від газону зреагувати на цей удар. У другому моменті трішки, мабуть, не вистачило влучності у завершенні. Переконаний, що все ще попереду, а це буде наукою.

Багато хто вважає, що це складна ліга для гри, і я можу з цим погодитися, якщо ми будемо вдаватися до теми погодних умов. Але, напевно, це все вирішується з часом: потрібно просто грати, звикати до нового чемпіонату, як усі інші мої одноклубники. І зараз мета – продовжити перемагати, здобути бажане та омріяне чемпіонство й також продовжувати наші успіхи вже у новому сезоні в Лізі чемпіонів.

Мені все дуже подобається, я надзвичайно радий тут бути. Подобається холод, уже починаю до нього звикати. Це нові для мене кліматичні умови, але й дуже цікаві водночас. Я потроху знайомлюся з життям тут, хлопці мені допомагають в адаптації. Працюватимемо далі над моєю акліматизацією", — наводить слова Еліаса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Лівий Берег.