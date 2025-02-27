Україна

Болівієць розповів про свої емоції від переїзду в Україну.

Новоспечений захисник донецького Шахтаря Дієго Арройо прокоментував свій перехід до табору "гірників" під час війни в Україні.

"Це була неймовірна нагода для моєї професійної кар'єри, тому мені не довелося надто багато думати про це. Я ніколи не думав, що опинюся в зоні бойових дій, але маю сказати, що клуб завжди забезпечує нам безпеку та душевний спокій щодня.

Моя сім'я дуже задоволена ухваленим мною рішенням, і вони всі дуже раді тому факту, що я гравець такої важливої ​​команди, як Шахтар. Клуб завжди давав мені і всій моїй родині впевненість та безпеку, дозволяючи жити тут і присвячувати себе тому, що мені найбільше подобається – грі у футбол", — наводить слова Арройо El Mundo.

Після 17 ігор Шахтар набрав 36 очок та посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від київського Динамо (18 матчів) на десять балів.