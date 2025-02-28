Україна

Наставник "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер столичної Оболоні Сергій Шищенко прокоментував нічийний результат у матчі 19 туру УПЛ проти житомирського Полісся (0:0).

"Звісно, результат позитивний, тому що ми боремося за виживання, і кожне очко нам дуже важливе. Я дуже задоволений, що ми сьогодні взяли очко. Так, могли взяти і три, могли і програти, але я задоволений діями і ставленням гравців. З такими командами, як Полісся, непросто грати, тому, звісно, для мене як для тренера позитивно, що ми сьогодні взяли одне очко.

В нас зараз епідемія, у деяких гравців температура після матчу, тому є проблеми. Я дуже вдячний тим хлопцям, які вийшли і навіть з такими проблемами зіграли та віддали всі свої сили та здоров’я.

Я в кожному інтерв’ю кажу, що нам треба агресивніше грати. Сьогодні була агресія більша, ніж з Ворсклою, більш такі цікаві підходи були, але вже якість цих підходів хочеться покращити. Хочу, щоб хлопці розуміли, що для того, щоб перемагати, треба забивати голи.

Гольові моменти Бичека та Ільїна? І Бичеку, і Ільїну десь швидше треба було віддавати передачі, і в першому таймі, і в другому. Багато м’ячів було заблоковано гравцями Полісся, та і нашими гравцями, коли Полісся атакувало. Матч був дуже цікавим для тренерів, для аналізу. Вже будемо аналізувати і висновки робити", — сказав Шищенко в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь — Полісся.