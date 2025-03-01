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Керманич Полісся прокоментував нічию проти Оболоні.

Напередодні житомирське Полісся у гостьовому поєдинку в рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти Оболоні.

Оболонь — Полісся 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур прокоментував виступ власної команди.

"Думаю, що була певна кількість факторів, які могли свідчити про принциповість цього поєдинку, і точно було розуміння, і точно не було сумнівів, що це буде не простий матч.

Моменти у нас почали виникати переважно в другому таймі. У першому таймі, у принципі, була та гра, яку ми очікували, у яку нас буде затягувати суперник. Треба було адаптуватись до поля. Ми очікували подібні наміри суперника й дуже прикро, що ми вирішили ув’язатись у цю гру.

У першому таймі, на мою думку, ми точно втратили велику кількість епізодів, де ми могли розпорядитись м’ячем набагато краще, як ми це зробили в другому таймі. Можливо один із тих загублених епізодів міг стати критичним у цій грі.

Але в другому таймі було створено чималу кількість епізодів. У першу чергу, потрібно віддати належне супернику, який відчайдушно діяв у цих моментах. І воротарю Марченку, так само, дуже пристойна гра сьогодні. Із нашої сторони, мені здається, треба створювати ще більше моментів і треба це робити якомога раніше.

Що ми можемо сказати? Як є — яким поле є, таким воно є. Його допустили до змагань, на ньому грають всі команди, вочевидь, усім складно адаптуватись приїжджаючи сюди. Можливо це не найгірший стан поля, який міг бути в цю пору року. Не думаю, що варто говорити про ті речі, про які й так було зрозуміло, і про які й таки говорили неодноразово.

Бітон вийшовши в перерві замість Саші Назаренка, який поки що не готовий витримувати стільки часу, скільки нам усім хотілося б. Відповідно, він нам додав ідеї грати в глибину й дуже пристойно виглядав між лініями. У якийсь момент ми замінили Мельниченка, сьогодні явно була не найкраща його гра.

У Андрієвського вже був подібний досвід, можливо в двох відтягнутих гравців, але тим не менш. Сьогодні на цій позиції це був хороший момент, аби спрацювати відповідно на розвиток наших атак. Тому, мені здається це були очевидні заміни для того, щоб створювати більше й намагатись результат цього матчу перетягнути на нашу сторону", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме одеський Чорноморець.