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Керманич Чорноморця прокоментував поразку від Лівого Берега.

Напередодні одеський Чорноморець на власному полі зазнав поразки від київського Лівого Берега в матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Чорноморець — Лівий Берег 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Бабич прокоментував виступ власної команди.

"Розуміли, у який футбол гратиме Лівий Берег, тому говорили хлопцям, що команда будуватиме гру від захисту, на контратаках, і не треба привозити собі моменти.

У підсумку пропустили гол із нашого ж ауту, технічний брак, і одразу нас за це карають. У першій грі з Колосом привозимо собі моменти, і зараз собі привезли момент.

Але навіть за такого матчу могли перевернути хід подій. У другому таймі були три гарні моменти, але підвела реалізація плюс поспішали.

Зараз у нас важкий стан. Треба згуртуватись, проаналізувати гру та готуватись до наступного матчу. Гра могла інакше закінчитись.

Ми перебудувались після перерви та почали створювати моменти. Треба влучати площину воріт, щоб забити гол. Були шикарні моменти у Мустафаєва, Шевцова, Когута. Пропущений м’яч був простим, ми могли розіграти інакше.

Гравці, які пропускали матч, — це гравці основного складу і вони б нам допомогли. Треба більше насичувати штрафний майданчик, більше робити прострілів, ще більше бити по воротах. Дуже мало робили ці кроси до штрафного, після яких могли бути і кутові, і небезпечні моменти.

Лівий Берег добре закривався і перекрив флангових наших гравців, тих ж Мустафаєва та Янакова.

Ситуація напередодні гри? Приліт був о 21:55, усі перелякались. Збирались на базі, розмовляли, запитали кожного — усі сказали, що готові грати. Розуміють ситуацію, що в країні війна. Якщо порівнювати налаштування з попередньою грою — тоді була легка команда, добре тримали центр поля. Цього разу — обрізки, обрізки, обрізки", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме у житомирського Полісся.