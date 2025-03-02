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Голкіпер Шахтаря прокоментував перемогу над Олександрією.

Донецький Шахтар напередодні здобув перемогу над Олександрією в центральному матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Олександрія 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "гірників" Дмитро Різник прокоментував виступ власної команди.

"Дуже тяжка гра для нас. Ми розуміли, що зараз Олександрія на ходу, це дуже сильна, збалансована команда, гарний підбір гравців. Дуже симпатизує їхня гра. Вони намагаються грати в футбол, у пас, тому це дуже серйозний суперник. Добре, що вийшло перемогти.

Ми зіграли на нуль. Так, у кожному матчі є моменти, які призводять до небезпечних моментів. Зіграли надійно в обороні та знайшли свої моменти в атаці. Тому перемогли.

Звісно, треба бути впевненим у команді, що ми переможемо. Ми виходимо на кожну гру перемагати, тому треба вірити до останнього. Ми повірили, забили свій м’яч, потім уже пішла відкрита гра, і ми цим скористались", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме криворізький Кривбас.