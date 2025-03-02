Україна

Коментар тренера після поразки в матчі УПЛ.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував поразку від Зорі (0:2) у рамках 19-го туру УПЛ.

"Як і в попередньому матчі ми пропустили необов'язковий швидкий гол. На цей раз Рух мав достатньо моментів, щоб відквитати гол, але, на жаль, нам не вдалося цього зробити. Зоря свої моменти реалізувала і тому заслужено перемогла.

Пропущені голи – наслідок відсутності концентрації. Потрібно кожен епізод догравати до кінця, особливо це можна сказати про перший пропущений гол. Футболіст Зорі робить забіг, тоді як наш футболіст не дограє цей момент до кінця. Потрібно зробити правильні висновки з цих помилок і рухатися далі", — сказав Пономарьов.

Звіт про матч Зоря — Рух читайте на Football.ua.