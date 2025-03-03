Україна

Команда робить акцент на результаті.

Гравець Лівого Берега Руслан Дедух висловився після перемоги над Чорноморцем (0:1) в матчі УПЛ.

"Зараз на перший план виходить результат. Гра забувається, а результат залишається. Щасливі, що змогли набрати три очки. У психологічному плані на нас нічого не тиснуло, адже у кожному матчі намагаємося досягнути максимального результату. Сьогодні у команді два іменинники, а також Дмитро Шастал відсвяткував майбутнє поповнення в сім’ї. Добре, що змогли їх привітати перемогою.

Після голу необхідно було зберігати спокій і не притискатися до власних воріт та вибігати в атаку. Не все виходило, але головне – досягнули результату. Хочеться якомога скоріше зіграти вдома, перед власники вболівальниками. Запрошуємо всіх вболівальників прийти на матч з Вересом і підтримати нас. Разом до перемоги" — сказав Дедух.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме рівненський Верес.