Україна

Тренер розповів, як відновлювався Микола Шапаренко.

Керманич Динамо Київ Олександр Шовковський розповів, у якій формі зараз перебуває Микола Шапаренко.

"За жодним із гравців не закріплене місце у стартовому складі. У Колі був непростий період — у листопаді-грудні він переніс непросту хворобу, вживав антибіотики, і в останніх матчах 2024 року ми на нього не розраховували.

Коли він став до роботи, стан його був далеким від ідеального. У матчі з Галатасараєм він вийшов у стартовому складі, але ми бачили, що він перебуває не на своєму рівні, який може показати. Це знову ж таки під впливом тієї хвороби, яка в нього була.

На гру з РФШ він не готувався, оскільки отримав зайве попередження, але при цьому знову захворів та пролежав п'ять днів у лікарні з температурою під 39. У нього було складне відновлення, він втратив понад 3 кг ваги, і лише ближче до завершення зборів він почав набирати форму. Я впевнений, що у нього буде більше ігрового часу, але будемо дивитися, виходячи з його фізичного стану", — сказав тренер.

Раніше повідомлялось, що Шовковський наздогнав Шарана в унікальному рейтингу УПЛ.