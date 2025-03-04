Україна

Тренер відповів на питання журналістів.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував "правило 8 секунд для воротарів", яке запроваджують з наступного сезону.

"Будемо відверті, іноді у матчах весняної частини чемпіонату я принципово, перебуваючи біля четвертого арбітра, починав відлік, коли воротар брав м'яча до рук. "Один, два, три, чотири, п’ять" - і чим далі, то підвищував голос. Доходило, бувало, до 15-16 секунд!

Як на мене, для пришвидшення гри це правильне рішення. Наскільки я пам'ятаю, пропонують запровадити за порушення кутовий удар — я це підтримую. Але ми поки до цього готуватися не будемо. Гравці на полі не мають багато часу, аби переживати якісь невдалі дії або, навпаки, радіти вдалим подіям. Емоції іноді заважають гравцям", — сказав Шовковський.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Карпати.